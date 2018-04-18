Ещё
Губернатор Александр Карлин рассказал о строительстве обхода Барнаула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Александр Карлин рассказал о строительстве обхода Барнаула 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Губернатор Александр Карлин рассказал о реализации проекта «обход города Барнаула» и других планах по развитию дорожной инфраструктуры на 2018 год.
Власти не скрывают, что на строительство обхода Барнаула планируется потратить десятки миллиардов рублей. Поэтому пока проектная документация проходит государственную экспертизу, власти ищут источники финансирования. Вероятно, что одним из источников станет система «Платон».
Отметим, что на развитие автодорог в 2018 году в Алтайском крае потратят 12 миллиардов рублей. Средства поступят из всех источников финансирования. Основные работы будут проходить на западе региона — в Шелаболихинском, Хабаровском, Крутихинском, Панкрушихинском районах и т.д. В Троицком районе намерены отремонтировать участок автодороги «Троицк-Целинное». Будут также приведены в нормативное состояние дороги, по которым проходят школьные маршруты.
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае в 2018 году получат жилье не менее 200 детей-сирот Эксперт прогнозирует кризис на барнаульском рынке жилья Барнаулец выиграл в лотерею 232 млн рублей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии273
США разместили в Греции ядерное оружие333
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти37
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение