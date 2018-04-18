Губернатор Александр Карлин рассказал о строительстве обхода Барнаула 

Губернатор Александр Карлин рассказал о реализации проекта «обход города Барнаула» и других планах по развитию дорожной инфраструктуры на 2018 год.
Власти не скрывают, что на строительство обхода Барнаула планируется потратить десятки миллиардов рублей. Поэтому пока проектная документация проходит государственную экспертизу, власти ищут источники финансирования. Вероятно, что одним из источников станет система «Платон».
Отметим, что на развитие автодорог в 2018 году в Алтайском крае потратят 12 миллиардов рублей. Средства поступят из всех источников финансирования. Основные работы будут проходить на западе региона — в Шелаболихинском, Хабаровском, Крутихинском, Панкрушихинском районах и т.д. В Троицком районе намерены отремонтировать участок автодороги «Троицк-Целинное». Будут также приведены в нормативное состояние дороги, по которым проходят школьные маршруты.