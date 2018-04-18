Губернатор Александр Карлин рассказал о строительстве обхода Барнаула

Власти не скрывают, что на строительство обхода Барнаула планируется потратить десятки миллиардов рублей. Поэтому пока проектная документация проходит государственную экспертизу, власти ищут источники финансирования. Вероятно, что одним из источников станет система «Платон».