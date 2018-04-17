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В 2017 г. в регионе планируется достроить не менее 12 объектов незавершенного долевого строительства
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В 2017 г. в регионе планируется достроить не менее 12 объектов незавершенного долевого строительства 

Волга Ньюс 51 минуту назад
На совещании присутствовали руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области.
Системная деятельность по решению вопросов участников долевого строительства является одним из приоритетов в работе главы региона. Так, за последние несколько месяцев решен вопрос с жильем почти для 1000 граждан. 12 проблемных объектов долевого строительства должны быть сданы в текущем году.
Обращаясь к участникам совещания, Дмитрий Азаров особо отметил, что в вопросе решения проблем обманутых граждан важно вести скоординированную работу всех ведомств, чтобы не допустить подобных случаев впредь. Также необходимо привлекать к ответственности лиц, допустивших мошеннические действия, в результате которых пострадали люди.
"Этот вопрос граждане ставят постоянно. Они понимают, что мы вместе работаем над поиском решения. И наказание виновных — это показатель справедливости закона и эффективности работы власти", — заявил Дмитрий Азаров.
Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос контроля за устранением недостатков в жилых помещениях в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Глава региона подчеркнул, что при реализации этого масштабного социального проекта выявлен и ряд проблем. Они касаются как качества строительства, так и ненадлежащего исполнения контрактных обязательств застройщиками и подрядными организациями, а в ряде случаев — низкого контроля со стороны контролирующих органов и органов власти.
"С этими проблемами нам нужно справляться опережающими темпами. Вместе мы должны выработать механизмы устранения недостатков по обеспечению граждан качественным, безопасным и комфортным жильем. Эта работа требует скоординированных действий. Нужно наметить четкую программу по устранению всех замечаний", — сказал глава региона.
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