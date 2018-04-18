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ГП предотвратила срыв контракта по запуску космических аппаратов стоимостью 18 млрд рублей
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ГП предотвратила срыв контракта по запуску космических аппаратов стоимостью 18 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предотвратила срыв контракта по оснащению и запуску космических аппаратов, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.
"Важное значение для своевременного исполнения оборонного заказа имел превентивный характер прокурорских проверок. В соответствии с поручением главы государства мерами прокурорского реагирования предотвращен срыв исполнения контракта по оснащению и запуску космических аппаратов стоимостью более 18 млрд рублей", — сказал он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
В 2017 году также были вскрыты факты хищений бюджетных средств, посягательства на объекты недвижимости и земельные участки, предназначенные для нужд обороны страны.
"Например, в Приморском крае после прокурорского вмешательства Министерству обороны возвращены неправомерно переданные коммерческой организации 3 га земли стоимостью более 100 млн рублей", — сообщил Чайка.
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