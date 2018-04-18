ГП предотвратила срыв контракта по запуску космических аппаратов стоимостью 18 млрд рублей

"Важное значение для своевременного исполнения оборонного заказа имел превентивный характер прокурорских проверок. В соответствии с поручением главы государства мерами прокурорского реагирования предотвращен срыв исполнения контракта по оснащению и запуску космических аппаратов стоимостью более 18 млрд рублей", — сказал он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации

В 2017 году также были вскрыты факты хищений бюджетных средств, посягательства на объекты недвижимости и земельные участки, предназначенные для нужд обороны страны.