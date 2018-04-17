Мизерные доли в квартирах хотят запретить

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий владение микродолями в жилых помещениях и их продажу. Нормативный акт направлен на борьбу с «резиновыми квартирами». Исключение планируют сделать для дольщиков, которые являются членами одной семьи, и случаев передачи помещения по наследству.

— Это давно ожидаемый и остро необходимый законопроект. Мы его ждем уже десять лет и пытаемся достучаться до законодателей, так как очень много конфликтов и рейдерских захватов, которые повлияли на жизнь и судьбу граждан, оказавшихся в сложной ситуации раздела имущества. Было очевидно с точки зрения теории права и здравого смысла, что не стоило вводить в гражданский оборот доли в неделимых квартирах. Если площадь квартиры не позволяет разделить проживание между отдельными членами семьи, то могут быть проблемы. Например, при разводе или наследовании. У родственников, которые больше не ведут совместное хозяйство и не имеют общих целей, появлялись дробные доли. И часто они продавались посторонним гражданам, которые создавали неудобство другим собственникам. Последние нередко выходили из конфликта проигравшими, и происходил своеобразный рейдерский захват жилплощади. Запрет на владение и продажу микродолей в квартирах третьим лицам поможет решить эту проблему. Но стоит сделать исключение для тех случаев, когда сделка происходит между дольщиками внутри одной квартиры. Ограничение в 10 метров — это, конечно, мало. Правила общежития позволяют проживание на территории в шесть «квадратов», и я считаю это приемлемым минимумом. Для долей с меньшей площадью, которые невозможно законно изъять, необходимо прописать запрет на вселение. Сейчас любой, у кого есть доля в квартире, имеет право в нее войти, это неправильно.

— Я думаю, что этот закон вряд ли примут. В лучшем случае он будет применяться лишь в частных случаях. Дело в том, что понятия «микродоли» в законодательстве не существует. Планируемое ограничение породит множество казусов. Например, речь может идти о квартире-студии площадью 16 квадратных метров, которая досталась трем равноправным наследникам. В этом случае на каждого приходится чуть больше пяти метров, что почти вдвое меньше предлагаемого сенаторами минимума. И получается, что наследники не смогут воспользоваться своей собственностью. Скорее всего, закон будет долго дорабатываться и множество раз меняться. По поводу права на регистрацию тоже возникнет много вопросов, поскольку это нарушает конституционное право человека на распоряжение личной собственностью. Когда президент предлагал законодательно запретить не служившим в армии занимать государственные посты, Конституционный суд оспорил и отменил это решение. Скорее всего, нынешний законопроект постигнет такая же участь.

Ярослав Федосеев, общественный активист:

— Принятие этого законопроекта благоприятно скажется на социальной сфере. Во-первых, установление минимума в 10 метров на человека поможет многодетным семьям, которые зачастую ютятся в крохотной комнатушке. А так они смогу апеллировать к этому нормативному акту и добиться улучшения жилищных условий. Во-вторых, это поможет избавиться от нелегальных мигрантов и прочих маргинальных элементов, которых недобросовестные собственники прописывают в квартирах.