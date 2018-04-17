СПЧ: ограничения регистрации в квартирах недопустимы

Председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Галина Хованская ранее сообщила РИА Новости, что законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей могут рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.

"Недопустимо никакие ограничительные меры в отношении регистрационного учета вводить. Здесь возможно установить запрет на вселение на эту микродолю — на маленькую собственность, в которой нельзя проживать", — сказал Бобров.

Говоря о предложении ограничения возможностей регистрации, он привел в пример ситуацию с многодетной семьей, допустим, проживающей в арендованной квартире. «А если у многодетных денег нет, и хватает только на съем однокомнатной квартиры или комнаты? И что, их туда регистрировать не будут? Получается микродоля. То есть здесь следует вести речь об ограничении в Жилищном законодательстве на вселение, но не на регистрацию», — пояснил правозащитник.

Он убежден, что никакие ограничения в регистрационном учете недопустимы в принципе. «Если есть паспорт и есть жилищный документ, обязаны зарегистрировать, не их дело, сколько там метров, может быть, там кто-то живет. Если жить нельзя, нельзя и регистрировать, но это следствие невозможности вселения должно быть, только так», — подчеркнул замглавы СПЧ.

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.