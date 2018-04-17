СПЧ: ограничения регистрации в квартирах недопустимы 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ограничения в отношении регистрационного учета граждан недопустимы, но возможно законодательно установить запрет вселения на микродолю, то есть на малую долю собственности, в которой нельзя проживать, заявил РИА Новости замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.
Председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Галина Хованская ранее сообщила РИА Новости, что законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей могут рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.
"Недопустимо никакие ограничительные меры в отношении регистрационного учета вводить. Здесь возможно установить запрет на вселение на эту микродолю — на маленькую собственность, в которой нельзя проживать", — сказал Бобров.
Говоря о предложении ограничения возможностей регистрации, он привел в пример ситуацию с многодетной семьей, допустим, проживающей в арендованной квартире. «А если у многодетных денег нет, и хватает только на съем однокомнатной квартиры или комнаты? И что, их туда регистрировать не будут? Получается микродоля. То есть здесь следует вести речь об ограничении в Жилищном законодательстве на вселение, но не на регистрацию», — пояснил правозащитник.
Он убежден, что никакие ограничения в регистрационном учете недопустимы в принципе. «Если есть паспорт и есть жилищный документ, обязаны зарегистрировать, не их дело, сколько там метров, может быть, там кто-то живет. Если жить нельзя, нельзя и регистрировать, но это следствие невозможности вселения должно быть, только так», — подчеркнул замглавы СПЧ.
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой, направленной на ограничение регистрации в квартирах третьих лиц и продажу микродолей. Инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Хованская, первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также замглавы этого комитета Павел Качкаев.
Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.