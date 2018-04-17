Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО

В целом по стране, по данным РСА, число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в первом квартале 2018 года в 4,5 раза — до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доля электронных продаж договоров ОСАГО превысила 40%.