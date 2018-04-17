Ещё
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО 

Волга Ньюс 39 минут назад
В первую десятку регионов по продажам е-ОСАГО вошли также Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан и Краснодарский край.
В целом по стране, по данным РСА, число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в первом квартале 2018 года в 4,5 раза — до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доля электронных продаж договоров ОСАГО превысила 40%.
"В прошлом году произошли глобальные изменения для рынка ОСАГО, которые сыграли на повышение доступности автогражданки и в целом повлияли на уровень цифровизации всего страхового рынка. Электронное ОСАГО с 1 января 2017 года стало обязательным для всех страховых компаний, которые ведут деятельность по этому виду страхования. Е-ОСАГО «выстрелило» — возможно, и у регулятора, и у самих участников рынка не было таких ожиданий. Сегодня доля таких продаж превышает 40%", — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Волга Ньюс: последние новости
Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной" На ремонт фасада дореволюционной богадельни купца Аржанова к ЧМ выделят 8,7 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги159
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО508
Украинский космос оказался под угрозой из-за США92
Макрон назвал себя «ровней Путину»358
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение