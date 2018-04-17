Допустимая погрешность: 500 жителей «непригодных» домов в Ленобласти пострадали из-за русского языка

Получилось как всегда

Недавно жители поселка Лебяжье, которых всего полгода назад переселили из ветхого жилья, пожаловались губернатору, что сравнительно новый дом, построенный 6 лет назад, рассыпается. Людям на головы падает штукатурка, вентиляции нет, по стенам ползет плесень.

Александр Дрозденко поручил проверить состояние дома и посчитать стоимость ремонта. «Вроде, хотели сделать лучше, а получилось по Черномырдину, как всегда. Поэтому надо сделать серьезную экспертизу, правильную смету. Готов из резервного фонда субсидию выделить», — возмутился губернатор.

«Главное, чтобы у нас не получилось, как в Якутске . У тамошних наших «друзей по несчастью» на стенах растут грибы, а через дыру в потолке можно провалиться к соседям снизу, и к одним соседка уже провалилась, сломала руку. Сколько еще людям придется ждать там — неизвестно, а мы еще недавно считали себя счастливыми новоселами. Теперь будем надеяться на ремонт», — рассказал «ФедералПресс» пенсионер Владимир Соловьев

Кандидат экономических наук, автор ряда изданий по управлению ЖКХ Всеволод Огарев напомнил, что «система госзаказа устроена таким образом, что серьезного, но дорогостоящего застройщика на выполнение „аварийного“ контракта не позовешь». «Могут потом обвинить в перерасходе средств, а тот, что попроще, да подешевле — в конкурсе побеждает и частенько начинает халтурить», — пояснил он.

План почти выполнили

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, к началу года пятилетняя программа расселения из аварийного и ветхого жилья осталась незавершенной в восьми регионах РФ : Иркутской, Ивановской, Костромской, Тверской областях, Пермском и Забайкальском краях, а также в республиках Тыва Карелия и Саха-Якутия.

Итоги программы оценивают по-разному. «Мы провели свой мониторинг, и выяснилось, например, что от 15 до 30% домов, занесенных в программу капремонта, по факту непригодны для проживания. Поэтому мы вышли к президенту с предложением пересмотреть программу переселения с учетом того, что нет смысла ремонтировать ветхие и аварийные дома, вкладывать в них большие деньги, иначе фонды капремонта будут финансово неустойчивыми. Кроме того, считаем, что только на возможности федерального центра надеяться нечего. Регионы должны искать собственные финансовые и технологические способы удешевления жилья, льготного кредитования потенциальных переселенцев», — сказала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина

За пять лет в Ленобласти , из аварийного жилья переселили 12 тысяч человек, введено в эксплуатацию 36 многоквартирных домов, и еще около 20% жилья приобрели на вторичном рынке, всего на на эти цели ушло 7,8 млрд рублей. Показатель выполнения составил 98,9%. При этом власти региона подчеркивают, что оставшийся процент — допустимая погрешность.

Погрешность допустили чиновники

Речь идет о непредвиденных обстоятельствах — судебных спорах, розыске граждан, не проживающих в аварийном доме, процедурах вступления в наследство и естественной убыли населения.

Уже после победных рапортов об окончании программы, например, в Бокситогорском районе обнаружились два недостроенных дома, которые официально считались сданными. Примерно тогда же был оштрафован за нарушения при субсидировании расселения аварийного жилья глава комитета по строительству Виталий Жданов.

Прокуратура Ленинградской области выяснила, что на тот момент не были обеспечены жильем люди, живущие в аварийных домах на в Волховском, Ломоносовском, Бокситогорском, Кировском, Тосненском районах. К началу декабря 2017 года не расселенными оставались 42 дома. Потом, опять же в «пожарном порядке» — экстренно, их начали переселять.

Когда прокуратура занялась нарушениями непосредственных исполнителей, глава региона Дрозденко на встрече с депутатами областного парламента признал: «Мы на зубах эту программу вытягивали».

Но по-настоящему обидно не попавшим в «допустимую погрешность», а обитателям так называемого «непригодного жилья», который программа переселения вообще обошла. Сейчас регион, как может, продолжает бежать за ушедшим поездом, на ходу обещая залатать прорехи.

Попали в черную дыру

Из планов по расселению выпали 59 домов, относящихся к так называемому «непригодному жилому фонду». Такая формулировка в свое время юридически не позволила включить их в федеральную программу 2013-2017 годов, и по тем же причинам их не удается внести в планы следующих лет. В них живет около 500 человек.

«Но уже сегодня худые у нас дома»; «Давно пора расселить»; «Мы не совсем понимаем, чем аварийное жилье отличается от непригодного»; «Главное, чтобы до этого времени наши негодные строения не рухнули», — пишут в соцсетях обитатели домов, попавших в юридическую черную дыру.

Что стало причиной достоверно не известно: то ли местные чиновники не сразу сообразили, то ли наоборот — воспользовались несовершенством законодательства и путаницей в терминологии. Хотя жилье, именуемое аварийным и ветхим, также опасно для жизни, что и «непригодное».

«Наверняка это вас удивит, но четко определенных понятий: «аварийное», «ветхое» жилье — точно также, как, впрочем, и «непригодное», в законодательстве не существует. Нет их ни в Жилищном кодексе, ни в каких-либо других законодательных актах. Причем и отличие терминов — почти условное, содержится разве что в ряде методических указаний, которые, кстати, не всегда «дружат» друг с другом», — объясняет юрист-консультант по жилищному праву, кандидат юридических наук Геннадий Введенский.

«Все по-нашему: в пятилетней программе по расселению термины «ветхое» и «аварийное» употребляются, а «непригодное» — нет. Вероятно, поэтому и возник очень удобный для чиновников «люфт» или удачный «провал», из-за которого «непригодным» жильем можно было, хотя бы временно, не заниматься — никакая прокуратура не подкопается. О, великий русский язык!», — добавил он.