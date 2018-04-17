Волгоградстат предоставил данные о грузообороте и пассажирообороте

Служба статистики предоставила данные о грузо— и пассажирообороте в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата, объемы по данным показателям в регионе увеличились. Так, в январе-марте 2018 года грузооборот на коммерческой основе, осуществляющийся организациями, не относящихся к субъектам малого бизнеса, составил 223,4 миллиона тонно-километров. Этот показатель, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 8,8%.

Подросла цифра и по объему пассажирских перевозок. По автобусным маршрутам общего пользования с начала текущего года в Волгоградской области перевезено 52,2 миллиона человек, в том числе в марте пассажирооборот увеличился по сравнению с февралем текущего года на 7,4% и составил 18,1 миллиона человек.