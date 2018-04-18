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Дачников Екатеринбурга поселят рядом с рыбами и секретной частью
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Дачников Екатеринбурга поселят рядом с рыбами и секретной частью 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На карте Екатеринбурга появится новый микрорайон — «Зеленоборский-1». Постановление о его наименовании подписал на днях и.о. главы администрации города Алексей Кожемяко, передает "Уралинформбюро".
Микрорайон расположится в планировочном районе «Горнощитский луч», южнее ЕКАД, в бассейне реки Шиловки, рядом с коттеджным поселком «Зеленый бор». Как следует из материалов публичных слушаний, организованных областным Минстроем летом 2017 года, общая площадь застройки займет 42 гектара, из которых 15,6 гектара будет отдано под дачное строительство.
Красным кружком отмечена территория, на которой разместится новый микрорайон. Фото: Яндекс. Карты.
Остальные участки отдадут под индивидуально-жилищную застройку и паркинг на 158 машиномест. В микрорайоне появится магазин смешанной торговли. Улично-дорожная сеть протянется на 6,23 километра. Общая численность населения «Зеленоборского-1» превысит 540 человек. Строительство предполагается завершить к 2025 году.
Большую часть «Зеленодольского-1» займут дачные домики и коттеджи. Фото: минстрой Свердловской области
Как удалось выяснить «Уралинформбюро», данный участок имеет ряд особенностей. Ранее на публичных слушаниях представители проектной компании «Гестор» отметили, что проектируемый микрорайон находится рядом с санитарно-защитной зоной рыбоводческого хозяйства «Зеленый Бор», а сама территория обладает сложным рельефом. Кроме того, неподалеку от будущей стройки расположена воинская часть, информация о которой в открытом доступе отсутствует — а значит, границы ее защитной и санитарной зон определить невозможно.
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