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На ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства приморской глубинке выделили 200 млн рублей
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На ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства приморской глубинке выделили 200 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Владивостока в списке нет.
Постановление об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2018 год опубликовано на сайте краевой администрации.
Всего распределено 200 млн рублей субсидий, из них на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, — около 47,3 млн рублей, на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, — около 153,7 млн рублей.
Примечательно, что Владивостока в перечне нет.
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