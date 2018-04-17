На ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства приморской глубинке выделили 200 млн рублей

Постановление об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2018 год опубликовано на сайте краевой администрации.

Всего распределено 200 млн рублей субсидий, из них на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, — около 47,3 млн рублей, на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, — около 153,7 млн рублей.

Примечательно, что Владивостока в перечне нет.