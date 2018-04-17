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Жилой дом с детским садом планируют построить в Химках в III квартале 2019 года
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Жилой дом с детским садом планируют построить в Химках в III квартале 2019 года 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Жилой дом с пристроенным к нему детским садом будет построен в городском округе Химки в III квартале 2019 года, уже начались строительные работы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства нового жилого дома №4 со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением на улице 9 Мая в городском округе Химки. Плановый срок завершения строительства — третий квартал 2019 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, после подачи извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы составили график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.
Общая площадь объекта составляет 16,58 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 175 квартир (125 однокомнатных, 38 двухкомнатных, 12 трехкомнатных). Площадь квартир составляет 10,88 тысячи квадратных метров. Помещения встроенно-пристроенного детского сада площадью 764 квадратных метра рассчитаны на 75 мест.
«На придомовой территории разместятся детские игровые площадки, площадки для занятия спортом. На территории детского сада будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей», — говорится в сообщении.
В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
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