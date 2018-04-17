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Строительство жилого дома с детским садом в Химках планируется завершить в III квартале 2019 г.
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Строительство жилого дома с детским садом в Химках планируется завершить в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Строительство жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом в Химках планируется завершить в III квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства нового жилого д. 4 со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением на ул. 9 Мая в городском округе Химки. Плановый срок завершения строительства — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общая площадь объекта составит 16 тыс. 580 кв. м. Дом рассчитан на 175 квартир (125 однокомнатных, 38 двухкомнатных, 12 трехкомнатных). Общая площадь квартир составит 10 тыс. 884 кв. м. Встроенно-пристроенный детский сад площадью 764 кв. м, рассчитан на 75 мест.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, на придомовой территории разместятся детские игровые площадки, площадки для занятия спортом. На территории детского сада будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
Финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Центрдевелопмент».
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