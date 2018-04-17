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Самый богатый депутат Великолукской гордумы заработал за 2017 год более 15 миллионов
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Самый богатый депутат Великолукской гордумы заработал за 2017 год более 15 миллионов 

Псковская губерния 1 час назад
Все депутаты Великолукской городской думы отчитались о доходах за 2017 год, официальные данные опубликованы на сайте муниципалитета. По данным отчёта, самым обеспеченным депутатом по итогам 2017 года стал генеральный директор «Великолукского механического завода» Пётр Парамонов: его доход составил 15 млн 065 тыс. 026 руб. На втором месте по доходам — замдиректора ООО «Кабельсервис» Сергей Федосеев, его доход за год составил 5 млн 113 тыс. 446 руб. На третьем месте — заместитель главы Великих Лук, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков: за 2017 год он заработал 3 млн 857 тыс. 735 руб. Отметим, глава Великих Лук Николай Козловский занял по величине доходов восьмое место: он в 2017 году заработал 1 млн 725 тыс. 751 руб. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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