В Ярославском районе до конца года сдадут 90-квартирный проблемный дом

В Ярославском районе возобновлены работы на одном из проблемных объектов ЖК «Радужный» в деревне Кузнечиха. На стройплощадку сегодня выехали заместитель директора областного департамента строительства Давид Бараташвили и генеральный директор компании-инвестора Юрий Марченко . Они проверили ход работ и встретились с участниками долевого строительства.

— На данной площадке находятся два строения — №16 и 17. Благодаря работе, проведенной Правительством области по поручению губернатора Дмитрия Миронова , найден инвестор, и принято решение до конца года завершить строительство одного 90-квартирного дома, — рассказал Давид Бараташвили. — Квартиры получит 51 участник долевого строительства ЖК «Радужный» из строений №16 и 17. Также запланировано предоставление здесь жилья дольщикам другого проблемного объекта в Ярославском районе — от застройщика ООО «Версаль».

Сдать два трехэтажных дома в Кузнечихе застройщик ООО «Апрель» собирался еще в конце 2016 года, но потом сроки неоднократно переносились. Сейчас завершается процесс по переуступке прав нерадивого застройщика новому инвестору. Компания «Стройгарант» уже вышла на объект.

— Дел на данном объекте много, — отметил Юрий Марченко. — Это и устройство крыши, и все внутренние работы, благоустройство, а также подключение сетей: водопровода, канализации, газа. Электричество уже есть, возведено здание котельной.