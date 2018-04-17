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В Ярославском районе до конца года сдадут 90-квартирный проблемный дом
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В Ярославском районе до конца года сдадут 90-квартирный проблемный дом 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославском районе возобновлены работы на одном из проблемных объектов ЖК «Радужный» в деревне Кузнечиха. На стройплощадку сегодня выехали заместитель директора областного департамента строительства Давид Бараташвили и генеральный директор компании-инвестора Юрий Марченко. Они проверили ход работ и встретились с участниками долевого строительства.
— На данной площадке находятся два строения — №16 и 17. Благодаря работе, проведенной Правительством области по поручению губернатора Дмитрия Миронова, найден инвестор, и принято решение до конца года завершить строительство одного 90-квартирного дома, — рассказал Давид Бараташвили. — Квартиры получит 51 участник долевого строительства ЖК «Радужный» из строений №16 и 17. Также запланировано предоставление здесь жилья дольщикам другого проблемного объекта в Ярославском районе — от застройщика ООО «Версаль».
Сдать два трехэтажных дома в Кузнечихе застройщик ООО «Апрель» собирался еще в конце 2016 года, но потом сроки неоднократно переносились. Сейчас завершается процесс по переуступке прав нерадивого застройщика новому инвестору. Компания «Стройгарант» уже вышла на объект.
— Дел на данном объекте много, — отметил Юрий Марченко. — Это и устройство крыши, и все внутренние работы, благоустройство, а также подключение сетей: водопровода, канализации, газа. Электричество уже есть, возведено здание котельной.
В 2017 году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью решен вопрос обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе. До конца этого года планируется сдать 14 проблемных домов, один из которых, на проспекте Машиностроителей в Ярославле, уже введен в эксплуатацию.
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