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Роспотребнадзор выявил 22 факта завышения цен в гостиницах Нижнего Новгорода к ЧМ-2018
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Роспотребнадзор выявил 22 факта завышения цен в гостиницах Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: В городе N
ТАСС, 18 апреля. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области выявили 22 факта завышения цен на проживание в гостиницах в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Правительство РФ ранее утвердило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения чемпионата во всех городах, которые принимают турниры. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на их период и в течение месяца после завершения. Штраф за превышение для должностных лиц составляет 50 тыс. рублей, для юридических лиц он равен двукратному размеру выручки, полученной от завышения стоимости.
"По результатам мониторинга сайтов средств размещения в интернете и проверок было возбуждено 65 дел об административных правонарушениях, в том числе 22 дела по факту завышения цены на гостиничное обслуживание" — говорится в сообщении.
По фактам завышения цен, предоставления недостоверной информации, а также по факту оказания услуг без соответствующего свидетельства о присвоенной категории, наложены штрафы на общую сумму 537 тыс. рублей, а также вынесено 24 предупреждения, выдано восемь предостережений. Всего в рамках проверки выявлено 22 факта завышения цен, 34 факта предоставления неполной или недостоверной информации, семь фактов оказания услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории и два факта использования чужого товарного знака.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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