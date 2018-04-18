Врио губернатора НАО заработал за 2017 год более 10 млн рублей 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Врио губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский опубликовал сведения о доходах за предыдущий год. Документ размещен на официальном сайте администрации НАО.
"Декларированный годовой доход — 10 млн 49 тыс. 208 рублей 32 копейки", — значится в документе.
Также врио главы региона задекларировал квартиру площадью 63,9 кв. м, находящуюся в собственности, и две квартиры, находящиеся в пользовании. Площадь одной из них — 78,4 кв. м, второй — 56 кв. м.
Цыбульского назначили врио губернатора НАО в конце сентября 2017 года. До этого он занимал пост заместителя министра экономического развития России. В 2016 году, когда Цыбульский работал в Минэкономразвития, его доход составил почти в 6,8 млн рублей.