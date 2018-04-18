Врио губернатора НАО заработал за 2017 год более 10 млн рублей

"Декларированный годовой доход — 10 млн 49 тыс. 208 рублей 32 копейки", — значится в документе.

Также врио главы региона задекларировал квартиру площадью 63,9 кв. м, находящуюся в собственности, и две квартиры, находящиеся в пользовании. Площадь одной из них — 78,4 кв. м, второй — 56 кв. м.