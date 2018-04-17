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Исследование: треть миллениалов в Британии будут всю жизнь снимать жилье
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Исследование: треть миллениалов в Британии будут всю жизнь снимать жилье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Треть миллениалов в Великобритании будут вынуждены всю жизнь арендовать жилье, не имея возможности приобрести собственное, если не изменится текущая ситуация и политика правительства по этому вопросу, считают авторы доклада исследовательской компании Resolution Foundation.
По мнению авторов исследования, правительству следует задуматься над реформированием системы аренды жилья, а также улучшением условий для его приобретения. В случае, если текущая тенденция сохранится, то половина из так называемых миллениалов — родившихся в период между 1981 и 2000 годом людей — будут вынуждены снимать жилье после достижения 40-летия, предупреждают исследователи, а треть миллениалов до конца жизни не смогут позволить себе приобрести собственное жилье.
По мнению аналитика Resolution Foundation Линдси Джадж, для того, чтобы избежать печальных последствий, законодателям необходимо пересмотреть жесткие условия правил аренды, а также предусмотреть поддержку семьям с детьми и молодежи при аренде и покупке жилья.
Около 1,8 миллиона семей с детьми в Великобритании сейчас вынуждены снимать жилье. Пятнадцать лет назад таких семей насчитывалось в три раза меньше — 600 тысяч.
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