Источники: отель «Корстон» на Воробьёвых горах выставлен на продажу

Четырехзвездочный отель «Корстон» на улице Косыгина, 15 в Москве выставлен на продажу, рассказали RNS четыре консультанта по недвижимости.

«Отель или уже продан, или сделка находится на завершающей стадии. Его смотрели, в том числе, и под апартаменты», — сказал один из собеседников RNS.

По словам других консультантов, о конечном покупателе пока говорить преждевременно. «Мне недавно сообщили, что продажа, наоборот, еще актуальна», — сказал второй источник RNS.

«Мы слышали о том, что собственник хотел бы продать «Корстон», но подтверждения сделки у меня пока нет», — подчеркнул другой консультант.

Директор «Корстона» Николай Рухляда заявил RNS, что о планах по продаже гостиницы ему не известно.

Партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что «Корстон» за последние 10 лет не раз выставляли на продажу, однако ранее собственники запрашивали слишком высокую цену — около $80-100 млн Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что гостиницу целесообразно переформатировать в жилой дом с квартирами или апартаментами: средняя стоимость лотов в этом случае может составить 350-400 тыс. руб. за кв. м. Консультант оценивает затраты на реконструкцию примерно в 1,5 млрд рублей, доходность проекта — в 9 млрд рублей.

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова сомневается, что утвержденная градостроительная документация позволит изменить функционал здания. По ее мнению, это исторически известный гостиничный объект, который скорее всего останется гостиницей. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич , в свою очередь, указывает на неизбежность затрат, необходимых для модернизации всех инженерных систем здания.

Отель «Корстон» (бывшая гостиница «Орленок») на 380 номеров расположен недалеко от станции метро «Воробьевы горы». Двадцатиэтажное здание гостиницы площадью 46 тыс. кв. м, построенное в 1976 году, находилось в ведении ЦК ВЛКСМ. В 1992 году «Орленка» преобразовали в акционерное общество, а в 2002 году на его базе была создана группа компаний «Корстон». Отель из трехзвездочной гостиницы превратился в четырехзвездочный комплекс «Korston Hotel & Casino Moscow». Сегодня часть помещений в нем сдается под офисы.