Соборную мечеть в Симферополе достроят к концу апреля 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апреля. / ТАСС /. Соборную мечеть в Симферополе, строительство которой началось в октябре 2016 года, планируют достроить к 21 апреля 2019 года, когда Крым будет отмечать День возрождения реабилитированных народов. Об этом журналистам сообщил в среду председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Ленур Абдураманов.

"Сдача данного объекта [мечети] предполагается к 21 апреля 2019 года, к пятой годовщине подписания указа ["О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития"]", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Абдураманова, проблем с финансированием проекта нет. «Темпы строительства вы можете видеть, на глазах строится. Каких-то причин, что нет финансирования или что-то бы мешало строительству, не видно. На сегодняшний день объект под особым вниманием», — рассказал глава госкомитета.