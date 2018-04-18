Ещё
Соборную мечеть в Симферополе достроят к концу апреля 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соборную мечеть в Симферополе достроят к концу апреля 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Соборную мечеть в Симферополе, строительство которой началось в октябре 2016 года, планируют достроить к 21 апреля 2019 года, когда Крым будет отмечать День возрождения реабилитированных народов. Об этом журналистам сообщил в среду председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Ленур Абдураманов.
"Сдача данного объекта [мечети] предполагается к 21 апреля 2019 года, к пятой годовщине подписания указа ["О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития"]", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам Абдураманова, проблем с финансированием проекта нет. «Темпы строительства вы можете видеть, на глазах строится. Каких-то причин, что нет финансирования или что-то бы мешало строительству, не видно. На сегодняшний день объект под особым вниманием», — рассказал глава госкомитета.
Согласно проекту, мечеть состоит из двух частей: основное здание с куполом и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза — прим. ТАСС). Общая площадь Соборной мечети составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость — 2,6 тыс. человек. По предварительным оценкам, строительство обойдется в 4 млрд рублей. При Украине строительство не могли начать из-за бюрократических процедур.
ТАСС: последние новости
Участок Косы Тузла передан в федеральную собственность для строительства Крымского моста В Москве началось строительство аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village Аксенов не исключил возбуждения дел из-за срыва сроков строительства объектов ФЦП
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии275
США разместили в Греции ядерное оружие329
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда21
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти34
Засосало насмерть61
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение