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Детям‐сиротам вручат ключи от квартир в Котельниках до конца 2018 года
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Детям‐сиротам вручат ключи от квартир в Котельниках до конца 2018 года 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
В 2018 году двое детей‐сирот будут обеспечены жилыми помещениями. На данный момент готовятся конкурсные процедуры по закупке квартир. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В настоящее время администрация города готовит конкурсные процедуры по закупке квартир и в июне документация будет размещена на едином портале государственных закупок. Будет проведена экспертиза квартир как сотрудниками администрации, так и управления опеки и попечительства. В этом году вручим ключи от квартир двум
детям-сиротам
Ирина Польникова.
Глава Котельников отметила, что площадь жилого помещения не должна быть меньше 27 квадратных метров. В квартирах будет проведен косметический ремонт всех помещений, полностью заменена сантехника и установлена кухонная плита.
Ранее в городском округе вручили свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения пяти молодым семьям, из них двум многодетным. Кроме того, был вручен сертификат на жилье вынужденным переселенцам.
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