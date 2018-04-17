Детям‐сиротам вручат ключи от квартир в Котельниках до конца 2018 года

В 2018 году двое детей‐сирот будут обеспечены жилыми помещениями. На данный момент готовятся конкурсные процедуры по закупке квартир. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

В настоящее время администрация города готовит конкурсные процедуры по закупке квартир и в июне документация будет размещена на едином портале государственных закупок. Будет проведена экспертиза квартир как сотрудниками администрации, так и управления опеки и попечительства. В этом году вручим ключи от квартир двум

детям-сиротам

Глава Котельников отметила, что площадь жилого помещения не должна быть меньше 27 квадратных метров. В квартирах будет проведен косметический ремонт всех помещений, полностью заменена сантехника и установлена кухонная плита.

Ранее в городском округе вручили свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения пяти молодым семьям, из них двум многодетным. Кроме того, был вручен сертификат на жилье вынужденным переселенцам.