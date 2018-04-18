Закон об актуализации программ комплексного развития поселений и городских округов одобрен сенаторами

Члены Совета Федерации одобрили закон о приведении программ комплексного развития поселений и городских округов в соответствие с обновленными генеральными планами. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Законом, в частности, предусматривается определение трехмесячного срока на изменение данных программ согласно внесенным в генеральные планы поселений и городских округов изменениям, предусматривающим строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, являющихся объектами местного значения.

При этом отмечается, что реализуемые за счет бюджетных средств программы о создании объектов федерального, регионального или местного значения должны быть скорректированы в соответствие с документами территориального планирования и внесенными в них изменениями в части размещения данных объектов в двухмесячный срок.