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Закон об актуализации программ комплексного развития поселений и городских округов одобрен сенаторами
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Закон об актуализации программ комплексного развития поселений и городских округов одобрен сенаторами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Члены Совета Федерации одобрили закон о приведении программ комплексного развития поселений и городских округов в соответствие с обновленными генеральными планами. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Законом, в частности, предусматривается определение трехмесячного срока на изменение данных программ согласно внесенным в генеральные планы поселений и городских округов изменениям, предусматривающим строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, являющихся объектами местного значения.
При этом отмечается, что реализуемые за счет бюджетных средств программы о создании объектов федерального, регионального или местного значения должны быть скорректированы в соответствие с документами территориального планирования и внесенными в них изменениями в части размещения данных объектов в двухмесячный срок.
Ранее закон был принят Госдумой 10 апреля 2018 г.
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