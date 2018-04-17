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Правительство одобрило законопроект о комплексных кадастровых работах
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Правительство одобрило законопроект о комплексных кадастровых работах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сегодня правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О кадастровой деятельности“. Также был одобрен Федеральный закон „О государственной регистрации недвижимости“ в части приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации».
После этого утверждения, данные законопроекты будут внесены на рассмотрение в Государственную думу, что подтверждает пресс-служба Росеестра. Как утверждают эксперты, шансы на утверждение депутатами законопроекта весьма велики.
Цель законопроекта — упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ. Например, предлагается в ряде случаев проводить комплексные кадастровые работы при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.
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