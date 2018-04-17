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Власти Мурманской области направят 238 млн руб. на модернизацию онкодиспансера
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Власти Мурманской области направят 238 млн руб. на модернизацию онкодиспансера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области предусмотрели в бюджете региона 238 млн рублей на модернизацию единственного в регионе медучреждения онкологического профиля — областного онкодиспансера. Об этом сообщила во вторник на заседании в Совете Федерации мурманский губернатор Марина Ковтун.
"В этом году начнем реконструкцию отделения радиологии с частичной заменой оборудования. 78 млн рублей в областном бюджете предусмотрели на реконструкцию помещений на 2018 год. Всего на эти цели будет направлено 238 млн рублей", — сказала глава региона.
Она отметила, что уже начат ремонт поликлиники онкодиспансера.
По словам губернатора, вопрос снижения смертности от онкозаболеваний для региона — первоочередной. За последние 10 лет она выросла в 1,5 раза и сегодня превышает общероссийский показатель.
По оценке властей региона, на полную модернизацию онкодиспасера требуется еще 360 млн рублей, однако, в областном бюджете таких средств нет. «Надеемся на федеральную поддержку», — сказала губернатор.
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