Власти Мурманской области направят 238 млн руб. на модернизацию онкодиспансера

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Власти Мурманской области предусмотрели в бюджете региона 238 млн рублей на модернизацию единственного в регионе медучреждения онкологического профиля — областного онкодиспансера. Об этом сообщила во вторник на заседании в Совете Федерации мурманский губернатор Марина Ковтун.

"В этом году начнем реконструкцию отделения радиологии с частичной заменой оборудования. 78 млн рублей в областном бюджете предусмотрели на реконструкцию помещений на 2018 год. Всего на эти цели будет направлено 238 млн рублей", — сказала глава региона.

Она отметила, что уже начат ремонт поликлиники онкодиспансера.

По словам губернатора, вопрос снижения смертности от онкозаболеваний для региона — первоочередной. За последние 10 лет она выросла в 1,5 раза и сегодня превышает общероссийский показатель.

По оценке властей региона, на полную модернизацию онкодиспасера требуется еще 360 млн рублей, однако, в областном бюджете таких средств нет. «Надеемся на федеральную поддержку», — сказала губернатор.