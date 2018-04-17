В России подорожала аренда жилья

В период с января по март 2018-го ставки аренды однокомнатных квартир увеличились в 45 городах России с населением от 300 тысяч человек. 24 населенных пункта показали падение стоимости съемного жилья. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 17 апреля.
По данным аналитиков, наиболее ощутимо за три месяца выросли арендные ставки в Казани, Пензе и Хабаровске — в среднем более чем на семь процентов. Также заметно подорожала аренда во Владивостоке, Курске и Архангельске (в каждом — плюс шесть процентов к прежнему ценовому уровню).
Существенное снижение ставок — на семь с лишним процентов — зафиксировано в Екатеринбурге и Иркутске. В Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Подмосковье и Челябинске цены упали на пять и более процентов.
Как отмечается в предоставленных материалах, Москва остается городом России с самой дорогой арендой — в среднем «однушки» здесь сдаются за 31,4 тысячи рублей в месяц. За столицей следуют Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Севастополь со средними ставками на уровне 19,8-21,4 тысячи рублей/месяц.
Ранее были названы города мира с самым дорогим съемным жильем. Первое место рейтинга занял американский Сан-Франциско. Российская столица в десятку не попала: по оценке аналитиков, средняя арендная ставка на рынке массового жилья Москвы — 160 долларов в неделю (29 место).