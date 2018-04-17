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Правительство одобрило законопроект об упрощении проведения комплексных кадастровых работ
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Правительство одобрило законопроект об упрощении проведения комплексных кадастровых работ 

Газета.Ru 1 час назад
Правительство одобрило проект федерального закона об упрощении процедуры проведения комплексных кадастровых работ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Принято решение внести законопроект на рассмотрение в Госдуму.
Законопроект предлагает в ряде случаев проводить комплексные кадастровые работы при отсутствии утвержденного проекта межевания территории. Также предлагается установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и другой документации при проведении таких работ. При этом органам государственной власти и органам местного самоуправления, которые являются заказчиками комплексных кадастровых работ, предоставить право на бесплатное получение таких документов, что в свою очередь также упростит проведение таких работ.
Результаты комплексных кадастровых работ позволяют упростить процедуру оформления прав на земельные участки, исправить реестровые ошибки в местоположении границ объектов недвижимости, повысить собираемость земельного налога и арендных платежей с учетом более эффективного управления территориями, сократить количество земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков.
В 2017 году комплексные кадастровые работы проведены в трех пилотных регионах — Республике Тыва, Белгородской и Астраханской областях. В 2018 году такие работы проводятся в республиках Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия) , Тыва, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Псковской областях и в Севастополе.
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