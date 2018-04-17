Доходы бюджета вырастут на 609,4 миллиона рублей

17 апреля на заседании комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике были одобрены поправки в бюджет города. Согласно этим поправкам, доходная часть бюджета увеличивается на 609,4 миллиона рублей за счет поступлений из областного бюджета. Фото пресс-службы городской думы Калуги 404 миллиона рублей будет направлено на формирование резерва предназначенного для обеспечения сбалансированности бюджета, 41,4 миллиона будет выделено на софинансирование расходов на приобретение здания школы в микрорайоне Веснушки, 13,9 миллиона — на капремонт дорог. Также будут перераспределены средства в рамках ранее утвержденных параметров. 28,2 миллиона рублей выделяется на расселение обитателей аварийного жилья, 9,5 миллиона — на изготовление технических паспортов и планов по автомобильным дорогам общего пользования, 1,5 миллиона — на изготовление технической документации на выявленные бесхозные объекты недвижимости. Дополнительные 5,8 миллиона рублей будет выделено на реализацию программы «Формирование современной городской среды», 210 тысяч — на выполнение муниципального задания учреждениями, подведомственными управлению культуры, по 700 тысяч рублей выделяется на организацию отдыха и оздоровления летнего детей и ремонт помещений и спортивных сооружений, подведомственных управлению физической культуры спорта и молодёжной политики. Помимо этого 2,5 миллиона будет направлено на ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. 2,4 миллиона выделяется в виде субсидии на рекультивацию ждамировского полигона ТБО, еще столько будет внесено в уставной фонд муниципального предприятия «Полигон ТКО». Также были одобрены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Необходимость внесения этих изменений возникла в связи с исключением из схемы нескольких объектов, невостребованных предпринимателями и включением в нее павильонов по продаже продовольственных товаров и елочных базаров.