Старинные фабричные корпуса на юге Москвы станут частью жилого комплекса

МОСКВА , 17 апреля — РИА Недвижимость. Старинные фабричные корпуса полиграфического комбината на Павелецкой набережной Москвы интегрируют в новый жилой комплекс, говорится в сообщении Москомархитектуры.

На территории комбината (Павелецкая набережная, 8), где планируется построить жилой комплекс площадью 130 тысяч квадратных метров, до сих пор находятся фабричные корпуса XIX века. Их планируется реставрировать и превратить в магазины, офисы, а также использовать для образовательно-просветительских целей, сообщается в пресс-релизе.

"Наиболее ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия. Утраченные фрагменты стен и фасадов, необходимые для восстановления контура застройки, также будут восстановлены в оригинальных материалах", — говорится в нем.

Как отмечается в нем, фасады жилых корпусов будут выполнены из клинкерного кирпича, подчеркивающего преемственность с историческими материалами, а также из керамогранитной плитки.

Заказчик проекта — АО «Московский картонажно-полиграфический комбинат».