В Пестречинском районе «потеряли» 120 млн рублей из средств бюджета 

Коллегия Счетной палаты РТ отчиталась о проверке использования бюджетных средств в Пестречинском районе Татарстана. Выявлены нарушения на общую сумму 119,2 миллионов рублей. Проверка проходила под руководством аудитора Сергея Колодникова. Цена нарушений при реализации муниципальных закупок — 15,4 миллионов рублей. В частности, в культурно-спортивном комплексе в срок не установили кинооборудование и зрительские кресла — цена контракта составила 4,5 миллионов рублей. Установкой занимался ТД «Плюс». В бухгалтерии нашли нарушения на 37,3 миллионов рублей. По факту грубых недоработок составлены восемь протоколов. Все документы направлены в СУ СКР по РТ. Немалая часть нарушений связана с арендой и реализацией муниципальных земель. В результате действий местных властей бюджет недополучил 42 миллионов рублей, говорится в отчете. Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов сразу отметил, до 80 процентов нарушений, установленных Счетной палатой РТ, уже устранены.