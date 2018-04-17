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Кабмин одобрил законопроект об упрощении проведения комплексных кадастровых работ в России
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Кабмин одобрил законопроект об упрощении проведения комплексных кадастровых работ в России 

RT на русском 1 час назад
Российское правительство одобрило проект федерального закона об упрощении процедуры проведения комплексных кадастровых работ, сообщает «Газета.Ru».
Принято решение внести документ на рассмотрение в Государственную думу.
Он предусматривает в ряде случаев проведение комплексных кадастровых работ при отсутствии утверждённого проекта межевания территории.
Кроме того, предлагается установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и другой документации при проведении подобных работ. При этом органам госвласти и органам местного самоуправления, которые выступают заказчиками, могут предоставить право на бесплатное получение таких документов.
В 2017 году комплексные кадастровые работы были проведены в трёх пилотных регионах. Это Республика Тыва, Белгородская и Астраханская области. В 2018-м они проводятся в республиках Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия) , Тыва, в Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Псковской областях и в Севастополе.
Ранее сообщалось, что Крым передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность.
RT на русском: последние новости
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