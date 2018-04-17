Кабмин одобрил законопроект об упрощении проведения комплексных кадастровых работ в России

Российское правительство одобрило проект федерального закона об упрощении процедуры проведения комплексных кадастровых работ, сообщает «Газета.Ru»

Принято решение внести документ на рассмотрение в Государственную думу

Он предусматривает в ряде случаев проведение комплексных кадастровых работ при отсутствии утверждённого проекта межевания территории.

Кроме того, предлагается установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и другой документации при проведении подобных работ. При этом органам госвласти и органам местного самоуправления, которые выступают заказчиками, могут предоставить право на бесплатное получение таких документов.