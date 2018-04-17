Жители Дона смогут предложить варианты названия для нового района в Ростове

Жители Ростовской области смогут предложить варианты названия для нового микрорайона, который планируется построить на месте старого аэропорта донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, поучаствовать в выборе названия для микрорайона призвал жителей Дона губернатор Ростовской области Василий Голубев

Варианты названия нового жилого района принимаются в течение месяца на сайте администрации Ростовской области, а также в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на территории старого аэропорта донской столицы предполагается построить 2,8 млн кв. м жилья.

Объем инвестиций в проект оценивается, по предварительным данным, в 200 млрд рублей.