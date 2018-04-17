УАТИ получило право штрафовать водителей за парковку на газонах

Сотрудники Управления административно-технической инспекции получили право штрафовать за парковку на зеленой зоне — на газонах и детских площадках, об этом стало известно на заседании сессии Казгордумы.

По словам председателя постоянной комиссии Казгордумы по градостроительству и ЖКХ Эмиля Хуснутдинова, изменения в Правила благоустройства города рассматривались на заседании комиссии, а 21 марта на публичных слушаниях.

«Административно-техническая инспекция теперь сможет составлять протокол за парковку на зеленых и придомовых территориях и накладывать штраф, — предупредил он. — Это изменение дисциплинирует наших водителей и сохранит целостность зеленых насаждений и детских площадок».