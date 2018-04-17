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Строительство часовни планируется в парке имени Кулибина
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Строительство часовни планируется в парке имени Кулибина 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Кулибина. Об этом заявила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Валентина Никулина на заседании на заседании постоянной комиссии Гордумы 17 апреля.
По ее словам, нижегородская епархия может получить в безвозмездное пользование часть расположенного на территории парка недействующего тира площадью около 70 кв. м. по религиозное строительство. Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы.
Напомним, что в текущем году нижегородцы выступили против строительства часовни в парке им. Дубки.
В феврале прошел митинг, на котором глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что заявка нижегородской епархии на строительство часовни в парке «Дубки» отклонена.
Напомним также, более 2 тыс. подписей собрано за отмену нормы регионального закона, который разрешает застройку озелененных территорий общего пользования объектами религиозного назначения в Нижнем Новгороде.
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