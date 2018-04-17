Строительство часовни планируется в парке имени Кулибина

Кулибина. Об этом заявила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Валентина Никулина на заседании на заседании постоянной комиссии Гордумы 17 апреля.

По ее словам, нижегородская епархия может получить в безвозмездное пользование часть расположенного на территории парка недействующего тира площадью около 70 кв. м. по религиозное строительство. Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы

Напомним, что в текущем году нижегородцы выступили против строительства часовни в парке им. Дубки.

В феврале прошел митинг, на котором глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что заявка нижегородской епархии на строительство часовни в парке «Дубки» отклонена.

Напомним также, более 2 тыс. подписей собрано за отмену нормы регионального закона, который разрешает застройку озелененных территорий общего пользования объектами религиозного назначения в Нижнем Новгороде.