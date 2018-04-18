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В Москве началось строительство аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village
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В Москве началось строительство аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village 

ТАСС 1 час назад
Фото: PROfashion.ru
Летом 2019 года в Москве откроется дизайнерский аутлет-центр Novaya Riga Outlet Village — новый проект создателей одного из первых и самых популярных российских аутлетов Vnukovo Outlet Village.
Формат «аутлета» олицетворяет современный этап в развитии российского ритейла. Его востребованность оправдана новым трендом — рациональным подходом россиян к покупкам. Novaya Riga Outlet Village соответствует мировым стандартам концепции outlet — атмосферное пространство, где за один день посетитель может полностью обновить гардероб, покупая одежду всемирно известных брендов по специальным ценам.
Novaya Riga Outlet Village представляет уникальную дизайнерскую концепцию территории выгодных покупок: попадая в аутлет-центр, посетители оказываются в импровизированном северо-американском городке, расположенном в экологически благоприятной местности. Уютные галереи с оригинальной архитектурой заполнят магазины мировых брендов высшего сегмента fashion-рынка, рестораны и кафе, супермаркет премиум-класса, lounge-зоны для отдыха и тематическая детская игровая площадка. У посетителей Novaya Riga Outlet Village будет возможность не только приобрести вещи премиальных и люксовых брендов со скидками от 30 до 70%, но и провести время вдали от повседневной суеты, наслаждаясь неспешным и осознанным шопингом. Арендаторы Novaya Riga Outlet Village расположатся на 38000 кв. м. площади.
Одно из ключевых преимуществ Novaya Riga Outlet Village — перспективное расположение в 20 км от МКАД по престижному западному направлению. Аутлет-центр расположен в окружении элитных поселков: Millenium Park, Monteville, Riverside, Agalarov Estate и других. Дорога от Садового кольца по Новорижскому шоссе, а также в обратную сторону занимает 45 минут, транспортная развязка на въезде Novaya Riga Outlet Village удобна для двустороннего трафика. Паркинг рассчитан на 2650 машиномест.
Novaya Riga Outlet Village — проект опытных девелоперов. Основатели Дмитрий Кульков и Владимир Разумнов ведут многопрофильный бизнес и отдают предпочтение необычным форматам. Например, плавучие ресторан-теплоход «Ласточка» и ресторан-яхта «Чайка». Список реализованных проектов компании продолжают клубный поселок Vnukovo Tennis Country Club, Русская Теннисная Академия и Vnukovo Outlet Village — масштабный аутлет-центр, расположенный в 8 км от МКАД по Киевскому шоссе. На площади 47565 кв. м. расположены 150 магазинов, парковая зона, контактный зоопарк, тематические рестораны и первый в России детский парк развлечений Angry Birds.
Каждый проект Дмитрия Кулькова, Владимира Разумнова и их команды становится своеобразным трендсеттером в соответствующей сфере бизнеса. Novaya Riga Outlet Village обещает стать очередным знаковым местом, где многие мировые бренды сегментов люкс и премиум будут впервые представлены в формате аутлета на российском рынке, а посетители смогут не только приятно провести время за покупками, но и полноценно отдохнуть, наслаждаясь визитом в атмосферный «город шопинга».
Подробнее о проекте: www.newriga-outlet.com
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