Как живут и на чём ездят депутатские семьи: «Запорожец», прицеп-коневоз и пять тысяч соток земли

Депутаты Архангельского областного собрания отчитались перед избирателями о принадлежащем им имуществе. В собственности семей народных избранников более ста квартир, почти девяносто земельных участков, десятки жилых домов и элитных автомобилей. Есть даже собственные автодороги.

Подробнее о депутатском имуществе — в материале корреспондента 29.ru . Как живут депутатские жены, мы писали ранее.

Самым «богатым на землю» можно назвать депутата-единоросса Анатолия Трусова , владеющего восемью земельными участками общей площадью 466 тысяч квадратных метров — это почти 5 тысяч соток земли.

Кроме этого, в его собственности 2 квартиры, здание здравпункта, трансформаторные подстанции и даже автомобильные дороги общей протяженностью 3,5 километра. На этом фоне уж как-то совсем скромно выглядит его личный автомобиль Lexus.

А вот супруге депутата Трусова «не повезло» — мало того, что за год она не заработала ни копейки, так ещё и в собственности у неё нет ни земельных участков, ни домов во Франции, ни машины. Только скромная квартира в 47 квадратных метров, которую она делит вместе со своим любимым мужем.

Значительно уступил своему коллеге по фракции заместитель председателя областного собрания Сергей Моисеев . Его семья владеет одиннадцатью земельными участками, общая площадь которых (более 231 тысячи квадратных метров) в два раза меньше, чем у депутата Трусова.

Впрочем, Моисеева нельзя назвать обездоленным. В его собственности гостевой дом, баня. Также в собственности семьи два автомобиля Land Rover, одна Toyota Land Cruiser 200 и три мотоцикла: два — Харлей Девидсон, один — Хонда.

Ещё один депутат-единоросс Михаил Палкин владеет шестью земельными участками на 45 тысяч квадратных метров, кроме этого в его собственности жилое и нежилое строения, шесть квартир, производственные здания. Имеется и железнодорожный путь.

В автопарке избранника — модели автомобилей от вазовской «семёрки» до грузовиков «Мерседес», КАМАЗ и автокранов (всего более двадцати единиц автотехники). Есть даже свой копер, используемый для забивки свай. В собственности у супруги депутата — всего одна квартира в 69 квадратных метров.

Самая богатая женщина-депутат Лариса Сергеева , представляющая фракцию ЛДПР , владеет лишь одним земельным участком. Зато в её собственности сразу три квартиры, парковочное место и административное здание. «Изюминкой» депутата-либерала можно назвать водопроводные, электрические и канализационные сети, принадлежащие ей на праве собственности. Из транспортных средств к «классическому женскому автомобилю» Lexus добавлена мотолодка Yamaran.

Самые скромные автомобили мы смогли обнаружить в семье ещё одного депутата-единоросса Риммы Томиловой. У самой Риммы Евгеньевны автомобилей в собственности нет, зато её супруг собрал целую коллекцию ретроавтомобилей: ГАЗ-31105 («Волга»), ГАЗ-2477 (универсал), УАЗ-«буханка». Бриллиантом «коллекции» можно назвать легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968М. Впрочем, есть в семье Томиловых и иномарка — Volkswagen Polo. Из недвижимого имущества можно отметить два земельных участка, две квартиры и жилой дом.

Однако самым любопытным объектом собственности владеет семья депутата-единоросса Виктора Зари. Помимо стандартного для депутатских семей внедорожника (в этой семье это Toyota Land Cruiser Prado) в собственности у супруги Виктора Николаевича находится прицеп-коневоз Beckman. Остальной набор имущества семьи одного из самых богатых депутатов облдумы довольно обычный: два земельных участка, два жилых дома, квартира.

В самой богатой депутатской семье области Виктора Казаринова (вместе супруги заработали 174 миллиона рублей за год) имущества не так много. Пара земельных участков, два жилых дома, столько же квартир, гараж и почти десяток нежилых помещений. Из автомобилей семья депутата отдаёт предпочтение Lexus — автомобили этой марки находятся в собственности как самого депутата, так и его супруги, а также — BMW X1. Для передвижения по бездорожью (или по дорогам родного Северодвинска ?) депутат использует мотовездеход Argo.

Спикер областного собрания Виктор Новожилов с супругой живут, если верить декларации, весьма скромно. Несмотря на 20-миллионный доход за 2017 год, в собственности семьи находится земельный участок в 12 соток, квартира на 145 квадратных метров и скромный жилой дом. Из автотранспорта — только мотоцикл BMW.