Как живут и на чём ездят депутатские семьи: «Запорожец», прицеп-коневоз и пять тысяч соток земли 

Депутаты Архангельского областного собрания отчитались перед избирателями о принадлежащем им имуществе. В собственности семей народных избранников более ста квартир, почти девяносто земельных участков, десятки жилых домов и элитных автомобилей. Есть даже собственные автодороги.
Подробнее о депутатском имуществе — в материале корреспондента 29.ru. Как живут депутатские жены, мы писали ранее.
Самым «богатым на землю» можно назвать депутата-единоросса Анатолия Трусова, владеющего восемью земельными участками общей площадью 466 тысяч квадратных метров — это почти 5 тысяч соток земли.
Кроме этого, в его собственности 2 квартиры, здание здравпункта, трансформаторные подстанции и даже автомобильные дороги общей протяженностью 3,5 километра. На этом фоне уж как-то совсем скромно выглядит его личный автомобиль Lexus.
А вот супруге депутата Трусова «не повезло» — мало того, что за год она не заработала ни копейки, так ещё и в собственности у неё нет ни земельных участков, ни домов во Франции, ни машины. Только скромная квартира в 47 квадратных метров, которую она делит вместе со своим любимым мужем.
Значительно уступил своему коллеге по фракции заместитель председателя областного собрания Сергей Моисеев. Его семья владеет одиннадцатью земельными участками, общая площадь которых (более 231 тысячи квадратных метров) в два раза меньше, чем у депутата Трусова.
Впрочем, Моисеева нельзя назвать обездоленным. В его собственности гостевой дом, баня. Также в собственности семьи два автомобиля Land Rover, одна Toyota Land Cruiser 200 и три мотоцикла: два — Харлей Девидсон, один — Хонда.
Ещё один депутат-единоросс Михаил Палкин владеет шестью земельными участками на 45 тысяч квадратных метров, кроме этого в его собственности жилое и нежилое строения, шесть квартир, производственные здания. Имеется и железнодорожный путь.
В автопарке избранника — модели автомобилей от вазовской «семёрки» до грузовиков «Мерседес», КАМАЗ и автокранов (всего более двадцати единиц автотехники). Есть даже свой копер, используемый для забивки свай. В собственности у супруги депутата — всего одна квартира в 69 квадратных метров.
Самая богатая женщина-депутат Лариса Сергеева, представляющая фракцию ЛДПР, владеет лишь одним земельным участком. Зато в её собственности сразу три квартиры, парковочное место и административное здание. «Изюминкой» депутата-либерала можно назвать водопроводные, электрические и канализационные сети, принадлежащие ей на праве собственности. Из транспортных средств к «классическому женскому автомобилю» Lexus добавлена мотолодка Yamaran.
Самые скромные автомобили мы смогли обнаружить в семье ещё одного депутата-единоросса Риммы Томиловой. У самой Риммы Евгеньевны автомобилей в собственности нет, зато её супруг собрал целую коллекцию ретроавтомобилей: ГАЗ-31105 («Волга»), ГАЗ-2477 (универсал), УАЗ-«буханка». Бриллиантом «коллекции» можно назвать легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968М. Впрочем, есть в семье Томиловых и иномарка — Volkswagen Polo. Из недвижимого имущества можно отметить два земельных участка, две квартиры и жилой дом.
Однако самым любопытным объектом собственности владеет семья депутата-единоросса Виктора Зари. Помимо стандартного для депутатских семей внедорожника (в этой семье это Toyota Land Cruiser Prado) в собственности у супруги Виктора Николаевича находится прицеп-коневоз Beckman. Остальной набор имущества семьи одного из самых богатых депутатов облдумы довольно обычный: два земельных участка, два жилых дома, квартира.
В самой богатой депутатской семье области Виктора Казаринова (вместе супруги заработали 174 миллиона рублей за год) имущества не так много. Пара земельных участков, два жилых дома, столько же квартир, гараж и почти десяток нежилых помещений. Из автомобилей семья депутата отдаёт предпочтение Lexus — автомобили этой марки находятся в собственности как самого депутата, так и его супруги, а также — BMW X1. Для передвижения по бездорожью (или по дорогам родного Северодвинска?) депутат использует мотовездеход Argo.
Спикер областного собрания Виктор Новожилов с супругой живут, если верить декларации, весьма скромно. Несмотря на 20-миллионный доход за 2017 год, в собственности семьи находится земельный участок в 12 соток, квартира на 145 квадратных метров и скромный жилой дом. Из автотранспорта — только мотоцикл BMW.
Впрочем, есть в депутатской семье и такие народные избранники, которые за годы жизни не нажили практически никакого имущества. Так, депутат-одномандатник Алексей Бородин не имеет никакого личного имущества, а пользуется квартирой в 109 квадратных метров. Доля собственности в квартире есть у его несовершеннолетнего ребёнка.
Несколько депутатов областного собрания задекларировали лишь одну квартиру. Среди таких Владимир Петров, Сергей Пивков, Екатерина Поздеева, Александр Поликарпов и Валентина Попова.