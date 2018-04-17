Трех инвесторов привлекли для завершения строительства 17-этажного дома ЖК «Авиатор» в Химках

Соглашение о финансировании и завершении строительства 17-этажного дома в жилом комплексе «Авиатор» в Химках заключено с тремя инвесторами — ООО «Инфинити», ООО «Агиасма» и ЗАО «Монолевер-Трейд». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Привлечение нового инвестора на достройку долгостроев — один из распространенных механизмов решения проблем пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. Именно такой механизм был проработан Минстроем Московской области совместно с администрацией городского округа Химки для завершения строительства проблемного объекта ЖК «Авиатор» в Химках. С привлеченными инвесторами ООО «Инфинити», ООО «Агиасма», ЗАО «Монолевер-Трейд» заключены соглашения о финансировании и завершении строительства данного объекта. Речь идет о 17-этажном многоквартирном доме №3 указанного жилого комплекса, расположенном в микрорайоне Планерная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что статус проблемного объект повторно получил в феврале 2018 г. Его действующим застройщиком является компания АО «УКС Лавочкина», который прекратил строительные работы с января 2016 г. Как поясняется, поскольку в отношении данной компании введена процедура банкротства, рассматривается механизм замены застройщика на ООО «СБМ-Инвест» предложенный инвесторами ООО «Агиасма», ЗАО «Монолевер-Трейд», ООО «Инфинити».

«В настоящее время ведется работа по приведению в соответствие и оформлению документации на земельный участок, а также регистрации прав на объект незавершенного строительства. На сегодняшний день на объекте выполнено остекление и проведены внутренние инженерные системы до 16 этажа, смонтирована трансформаторная подстанция на 80%. Завершен монтаж внутренних перегородок в 1, 2, 5, 6 секциях. На 100% выполнены очистные сооружения и дренаж внутри здания, а также смонтированы лифты», — указано в сообщении.

Отмечается, что при исполнении обязательств всеми участниками проекта запланировано в III квартале 2019 г. обеспечить права 235 граждан, чьи денежные средства были привлечены на строительство данного объекта.