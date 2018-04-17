Доходы главы Костромской области за 2017 год снизились более чем на треть

Как прокомментировали в администрации региона, такое колебание дохода губернатора связано с тем, что в 2016 году он продал автомобиль.

Согласно документу, в собственности Ситникова и его супруги дом площадью 329,8 кв. м. Жена губернатора также владеет квартирой площадью 105,5 кв. м. Главе региона принадлежат автомобиль Toyota LC 150, лодка «Сарепта», прицеп для перевозки водной техники, а также гараж площадью 26,4 кв. м.

Доходы супруги Ситникова также сократились. За 2017 год она заработала 725,6 тыс. рублей, это примерно на 330 тыс. рублей меньше, чем за 2016 год.