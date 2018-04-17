АТОР анонсировал пересмотр цен на гостиничное размещение ЧМ-2018 

До чемпионата мира по футболу остаётся менее двух месяцев. Задолго до старта мундиаля в СМИ появлялись сообщения о том, что отельеры завышают цены на период спортивного события. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции НСН заявила, что с завышением цен идёт активная борьба. Также она анонсировала появление новых предложений по размещению болельщиков и пересмотр цены.
«Насколько я понимаю, с завышением цен на гостиницы на период ЧМ-2018 активно борются. И буквально сегодня «МАТЧ Аккомодейшн 2018» (главный подрядчик для обслуживания мундиаля — прим. НСН) объявила, что выбрасываются на рынок те места, которые не были ими проданы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, некоторых других городах. Это означает, что в ближайшие несколько дней будет пересмотр рыночной цены на размещение в дни проведения матчей. Сейчас сказать, насколько изменится цена нельзя, но она абсолютно точно изменится», — заявила Ломидзе.
Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Калининграда и ряда других крупных городов России.