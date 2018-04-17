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«Чтобы восполнить провал рождаемости потребуется не менее 10 лет»
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«Чтобы восполнить провал рождаемости потребуется не менее 10 лет» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Со дня основания Курганской области в советские времена постоянно росли рождаемость, и снижалась смертность населения, однако с 1992 года рождаемость стала значительно ниже смертности, образовался „демографический крест“. В регионе в 2017 году родилось всего 9497 детей, что на 1199 малышей меньше, чем в 2016 году. По сравнению с 2016 годом число родившихся уменьшилось на 11%, число умерших — на 5%, а число случаев смерти детей ввозрасте до одного года снизилось в 1,7 раза.
Возникшая негативная тенденция продолжилась в начале 2018 года. Так, если в первом квартале 2017 года в Зауралье родилось 1504 детей, то за первые три месяца в текущем году всего 1395 малышей. Возросла и младенческая смертность.
Основной причиной снижения рождаемости является „шоковая“ терапия 1992 года, когда рождаемость с 16069 детей в 1990 году упала до 9146 человек в 1997 году. Просто снизилось число женщин, которые способны родить ребенка. Чтобы восполнить провал рождаемости 2017 года потребуется не менее 10 лет. Но при условии, что власть примет дополнительные меры по стимулированию рождаемости.
Научные исследования показали, что на масштабы деторождения, по мнению 57% мужчин и 54% женщин, влияет улучшение жилищных условий молодой семьи. Половина опрошенных мужчин и женщин считают необходимым стабилизировать в стране экономическую и политическую ситуации. 40% семей назвали слабые материальные стимулы в связи с рождением ребенка, а также низкие доходы трудящихся.
Например, в нашей области свыше 1700 сирот, которые ожидают годами своей законной квартиры. Но, решая эту проблему, как это было с ветеранами Великой Отечественной войны, можно уже к 2020 году обеспечить сирот жильём и одновременно увеличить рождаемость.
С другой стороны, следует изменить порядок и организацию строительства жилья в Курганской области, если внедрить сетевую модель жилищного строительства и инвестиционного процесса с планированием на пять лет. Важно увеличить строительство социального жилья для муниципальных и региональных служащих.
Для стимулирования рождаемости необходимо сохранить все социальные льготы и выплаты при рождении детей и стремиться обеспечить молодые семьи однокомнатными квартирами или малосемейным жильем, через кредитование на 20 и более лет, беспроцентную ипотеку и другие формы. И если эти меры будут работать в комплексе, то уже к 2026 году, по нашим подсчетам, в Зауралье можно будет разогнуть „демографический крест“.
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