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В Заксобрании стало меньше миллионеров
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В Заксобрании стало меньше миллионеров 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Пять из сорока депутатов Законодательного собрания Калужской области, согласно их декларациям о доходах, опубликованным на сайте областного парламента, заработали в 2017 году меньше миллиона рублей. Самым бедным как и в прошлом году оказался предприниматель Карп Диденко (старший). Он заработал лишь 528 тысяч рублей, ровно столько, сколько и в 2016 году. Помимо Диденко в список депутатов-немиллионеров вошли Марина Костина, доход которой составил 778,5 тысячи рублей, Марина Тришина (954,1 тысячи), Николай Федоров (972,4 тысячи), Оксана Черкасова (963 тысячи). По итогам 2016 года в Заксмобрании оказалось лишь трое депутатов с доходами менее миллиона рублей. Сократились доходы и у самого состоятельного парламентария. Им, как и в 2017 году, оказался директор ООО «Гигиена–Сервис» Александр Бушин. В прошлом году он заработал 98,2 миллиона рублей против 125,5 миллиона рублей в 2016-м. У депутата Бушина по-прежнему шесть квартир, два земельных участка Mersedes-Benz AMG GL63 и четыре снегохода. Но половины соместного с супругой дома за год он лишился. Второе место, оттеснив на третье гендиректора ОАО «ИК Русс-Инвест» Александра Бычкова, занял гендиректор ОАО «Восход» — КРЛЗ Николай Шмаков. Он заработал 57 миллионов. У Шмакова, кроме того, оказался самый длинный список недвижимости. Он владеет четырьмя домами и квартирой общей площадью 625 метров, а также 51-процентными долями еще в двух домах площадью 76,3 и 34,9 квадратных метра. Помимо это у Николая Шмакова есть автотехцентр и 11 других торговых и офисных зданий и помещений. Он — владелец двух участков сельхозназначения общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров и 18 участков под огороды, размещение объектов торговли, административных зданий и ведения личного подсобного хозяйства. Почти таким же длинным получился список недвижимости его супруги и двух детей.
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