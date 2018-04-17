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Стоимость парковочного места в Гонконге превысила $1 200 в месяц
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Стоимость парковочного места в Гонконге превысила $1 200 в месяц 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Такая цена даже превышает стоимость месячной аренды квартиры в Гонконге. Хоть и очень маленькой, сообщает South China Morning Post. В районе Монг Кок в комплексе Cheung Wang однокомнатная квартира площадью 22 кв.м недавно вышла на рынок за $1 110 в месяц, по данным агентства недвижимости Centaline.
Такая ситуация в Ultima обуславливается спросом, превышающим предложение. На территории комплекса — 370 парковочных мест, а квартир — 527. Это значит, что только 70% местных домовладельцев смогут завладеть парковочным местом. К тому же, здешние покупатели — люди состоятельные, и вполне могут владеть больше, чем одним автомобилем.
Есть вариант выкупа парковочного места еще на стадии застройки. К примеру, стоимость участка для машины в данном случае в комплексе Ultima составляет $631 000. За эти деньги можно купить квартиру площадью 27,5 кв.м в комплексе Lime Stardom в районе Монг Кок по цене $22 950 за кв.м.
Гонконг удерживает мировой рекорд самого дорогого места для парковки автомобиля. В июне 2017 года был выкуплен участок для машины стоимостью $664 260 в комплексе Upton в западной части Гонконга Сай Ин Пан.
Объем продаж новых и бывших в употреблении парковочных мест в Гонконге в первом квартале 2018 года составил $460 млн, что на 2,2% больше, чем год назад, несмотря на то, что число сделок сократилось на 12,8% — до 2 113.
Цены, скорее всего, продолжат расти из-за дефицита собственности в городе-государстве. Гонконг уже вошел в пятерку мест, лидирующих по скорости роста стоимости жилья.
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