Ещё
Депутат: проект ограничения регистрации в жилье третьих лиц недостаточен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат: проект ограничения регистрации в жилье третьих лиц недостаточен 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Проект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей недостаточен, потому что прямыми нормами сложно снизить риски недобросовестных сделок, кроме того, он ущемляет в правах собственников недвижимости, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой, направленной на ограничение регистрации в квартирах третьих лиц и продажу микродолей. Инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКЖ Галина Хованская, первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также замглавы этого комитета Павел Качкаев.
Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.
"Тот законопроект, который внесен, он недостаточен, потому что прямыми нормами очень сложно снизить риски недобросовестных сделок. Это ущемления прав собственников, граждан. Поэтому я считаю, что нужно думать о совершенствовании закона о государственной регистрации недвижимости и о нотариате", — сказал Гаврилов РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что там, где участвует нотариус в сделке, проверяет природу сделки и под свою ответственность удостоверяет ее, направляет на регистрацию, «качество этих сделок и защита прав граждан выше». «Я считаю, что вот это нужно распространить — права нотариуса и их ответственность, соответственно, как личную, так и в рамках сетевого нотариата», — пояснил он.
По мнению политика, не только нотариус, но и сам институт нотариата должны быть укреплены и расширены в возможностях контроля за сделками по недвижимости, особенно в части продажи и реализации долей.
"Институт нотариата и институт регистрации, а также правовой помощи и адвокатуры — это серьезные инструменты для защиты прав наших граждан, особенно пожилых, особенно несовершеннолетних и тех, кто не является специалистом в области права, а таких у нас большинство", — сказал он.
Гаврилов подчеркнул, что непосредственный запрет на продажу долей, к сожалению, не исключит все риски.
"Все равно будут находить механизмы. Я сейчас не хочу называть, какие они. Но они уже сейчас известны для того, чтобы обойти эти запреты", — пояснил политик.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой решил оставить входы в подвалы для кошек Новым министром строительства Подмосковья стал Руслан Тагиев Суд признал "СУ-155" банкротом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью73
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе46
США ударят по Китаю146
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа175
Россияне закупились котами после обвала рубля65
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
03:43
Литва обвинила российское судно в нарушении границы
Политика
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение