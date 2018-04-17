Депутат: проект ограничения регистрации в жилье третьих лиц недостаточен

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Проект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей недостаточен, потому что прямыми нормами сложно снизить риски недобросовестных сделок, кроме того, он ущемляет в правах собственников недвижимости, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.

"Тот законопроект, который внесен, он недостаточен, потому что прямыми нормами очень сложно снизить риски недобросовестных сделок. Это ущемления прав собственников, граждан. Поэтому я считаю, что нужно думать о совершенствовании закона о государственной регистрации недвижимости и о нотариате", — сказал Гаврилов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что там, где участвует нотариус в сделке, проверяет природу сделки и под свою ответственность удостоверяет ее, направляет на регистрацию, «качество этих сделок и защита прав граждан выше». «Я считаю, что вот это нужно распространить — права нотариуса и их ответственность, соответственно, как личную, так и в рамках сетевого нотариата», — пояснил он.

По мнению политика, не только нотариус, но и сам институт нотариата должны быть укреплены и расширены в возможностях контроля за сделками по недвижимости, особенно в части продажи и реализации долей.

"Институт нотариата и институт регистрации, а также правовой помощи и адвокатуры — это серьезные инструменты для защиты прав наших граждан, особенно пожилых, особенно несовершеннолетних и тех, кто не является специалистом в области права, а таких у нас большинство", — сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что непосредственный запрет на продажу долей, к сожалению, не исключит все риски.

"Все равно будут находить механизмы. Я сейчас не хочу называть, какие они. Но они уже сейчас известны для того, чтобы обойти эти запреты", — пояснил политик.