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Мень: пожарную безопасность может обеспечить только госэкспертиза строек
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Мень: пожарную безопасность может обеспечить только госэкспертиза строек 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Негосударственная экспертиза в строительстве мешает соблюдению норм пожарной безопасности, сообщил в ходе заседания в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"К сожалению, у нас есть такое явление, как негосударственная экспертиза. Государственная экспертиза есть в каждом субъекте РФ, но, к сожалению, есть ещё и негосударственная экспертиза. Но пока уровень ответственности, и сотрудников и экспертов там оставляет желать лучшего", — сказал Мень.
Он напомнил, что есть законодательная инициатива, где должны утверждаться стандарты, обеспечивающие требования к негосэкспертизе. «Я думаю, что после этого законопроекта такого количества негосэкспертизы не останется. Наверное, они будут сливаются, укрупняться и объединяться, и это, наверное, правильно», — добавил министр.
Также в Госдуме в первом чтении был принят проект закона, подготовленные Минстроем, предусматривающий, что состав и требования к разделам проектной документации устанавливается правительством и дифференцируется по видам и назначению объекта, напомнил министр.
"В случае принятия механизма у нас появится механизм установления особых требований к проектной документации по объектам с массовым пребывание людей", — заключил Мень.
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