Губерния по итогам I кв. по постройке и вводу жилья занимает II место в ПФО 

Во вторник, 17 апреля, врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов провёл совещание в режиме видеоконференции с главами городов и районов, главной темой обсуждения которого стал ввод жилья в эксплуатацию в 2018 году, сообщает правительство Самарской области.
В соответствии с плановым заданием к концу года в регионе должно быть введено в эксплуатацию 1917 тыс. кв. м.
Фактически за январь-март 2018 года в муниципалитетах введено в эксплуатацию 354,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 124,2% к аналогичному периоду прошлого года. Построено 111,3 тыс. кв. м многоэтажных жилых домов, 12,2 тыс. кв. м домов малоэтажной застройки, 230,7 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Показатели за первый квартал по индивидуальному жилищному строительству в три раза превысили значение аналогичного показателя прошлого года.
Следует отметить, что лидерами по объёмам сданного жилья являются города Самара, Сызрань, Жигулёвск, районы Волжский, Красноярский, Ставропольский. Наиболее низкие показатели по вводу жилья в эксплуатацию по итогам первого квартала имеют города Октябрьск и Отрадный, районы Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Пестравский, Шенталинский.
«По данным Федеральной службы госстатистики, среди регионов Приволжского федерального округа Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место. Эти темпы необходимо сохранить и сделать всё возможное для выполнения годового планового задания», — подчеркнул Александр Нефёдов.