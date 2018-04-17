Губерния по итогам I кв. по постройке и вводу жилья занимает II место в ПФО

Во вторник, 17 апреля, врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов провёл совещание в режиме видеоконференции с главами городов и районов, главной темой обсуждения которого стал ввод жилья в эксплуатацию в 2018 году, сообщает правительство Самарской области

В соответствии с плановым заданием к концу года в регионе должно быть введено в эксплуатацию 1917 тыс. кв. м.

Фактически за январь-март 2018 года в муниципалитетах введено в эксплуатацию 354,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 124,2% к аналогичному периоду прошлого года. Построено 111,3 тыс. кв. м многоэтажных жилых домов, 12,2 тыс. кв. м домов малоэтажной застройки, 230,7 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Показатели за первый квартал по индивидуальному жилищному строительству в три раза превысили значение аналогичного показателя прошлого года.

«По данным Федеральной службы госстатистики, среди регионов Приволжского федерального округа Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место. Эти темпы необходимо сохранить и сделать всё возможное для выполнения годового планового задания», — подчеркнул Александр Нефёдов.