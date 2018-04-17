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Исследование: Объем предложения квартир комфорт-класса в новостройках Москвы в январе-марте вырос на 4,4%
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Исследование: Объем предложения квартир комфорт-класса в новостройках Москвы в январе-марте вырос на 4,4% 

Агентство «Москва» 1 час назад
Объем предложения квартир комфорт-класса в новостройках Москвы в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4% — до 17,2 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе компании Est-a-Tet.
«По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, по итогам I квартала 2018 г. в комфорт-классе предлагается 17,2 тыс. квартир в 232 корпусах 79 проектов. Доля сегмента составила 39% в суммарной площади квартир, он занимает второе место по объему предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы. В стандарт-классе предлагается 3,7 тыс. квартир в 50 корпусах трех проектах, его доля составила всего 8%. По сравнению с I кварталом 2017 г. объем предложения сегмента комфорт вырос на 4,4%, при этом в стандарт-классе зафиксирован рост на 17%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большая часть предложения стандарт-класса приходится на квартиры от 5,5 до 6,49 млн руб. (31,9%). Предложение комфорт-класса представлено в бюджете от 4,5 до 10,5 млн руб.
«Наибольший объем предложения комфорт-класса относится к квартирам до 49,9 кв. м — 37,4%. Сегмент стандарт представлен в основном лотами площадью до 40 кв. м (25,4%) и от 60 до 69,9 кв. м (25%)», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в комфорт-классе большая часть предложения представлена одно— и двухкомнатными квартирами — 38,7% и 38,3% соответственно. В стандарт-классе преобладают двухкомнатные лоты — 49,9%.
«Большая часть предложения комфорт-класса сосредоточена в ЮАО Москвы — 18%. Здесь находятся масштабные проекты — мкр-н «Загорье», ЖК «Ясный» и ЖК «Ясеневая, 14». На втором месте ЮВАО, доля предложения в котором составляет 16,8%. При этом в сегменте стандарт основной объем предложения сосредоточен в ЮВАО (99% от общего объема предложения сегмента), на его территории находятся мкр-н «Некрасовка» и комплекс «Кварталы 21/19», а Западный округ представлен построенным проектом «Мичурино-Запад», — приводятся в сообщении слова руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева.
В пресс-службе добавили, что в комфорт-классе увеличилась доля проектов на завершающих этапах возведения корпусов. Большая часть предложения (41,7%) относится к домам на этапе внутренних и фасадных работ. В стандарт-классе большую часть также составляют дома на стадии внутренних работ (72,5%), а второе место занимают комплексы, которые уже введены в эксплуатацию (18,8%).
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