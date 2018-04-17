Школу в ЖК «Татьянин Парк» в новой Москве планируют открыть ко Дню знаний

Открытие школы в жилом комплексе «Татьянин Парк» в новой Москве подготовят к новому учебному году, также застройщик объекта уже подготовил детский сад, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщик жилого комплекса «Татьянин Парк» планирует передать под заселение школу ко Дню знаний. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы в прокуратуре Новомосковского административного округа», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Александра Гончарова, представитель ООО «СК „Говорово“ — застройщик ЖК „Татьянин Парк“ — отчитался о ходе строительных работ на объекте.

Он подтвердил, что на данный момент детский сад уже готов к заселению, подготовка общеобразовательной школы будет завершена к 1 сентября 2018 года. Также во II квартале этого года застройщик планирует ввести в эксплуатацию корпус №16. В настоящее время на объекте идет подготовка к итоговой приемочной комиссии. Завершить строительство корпусов №№ 17 и 18 планируется к концу II квартала 2018 года.

»Данный объект долевого строительства не относится к «проблемным». Однако ввиду того, что застройщиком переносились сроки реализации проекта, объект был поставлен на контроль рабочей группы», — пояснил Гончаров.

В сообщении отмечается, что застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости, а также целевого использования денежных средств дольщиков ЖК «Татьянин Парк».

ЖК «Татьянин Парк» расположен на юго-западе Москвы, вблизи деревни Говорово. В рамках реализации данного проекта будет построено порядка 270 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Также на территории жилого комплекса предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры — общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест, двух детских садов на 215 мест каждый и медицинского центра с поликлиникой.