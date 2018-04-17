Дача главы Ямала обошлась бюджету в полтора миллиарда рублей

Баня — 30 миллионов рублей, тротуарная плитка — 14 миллионов, кровать «Хьюстон» — 847 тысяч рублей, кресла «Нобель» — 240 тысяч рублей каждое. Это — не описание бунгало олигарха или рок-звезды, но всего лишь «дальняя дача» губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина , сообщает Pasmi.ru.

«Скромная фазенда» слуги народа в приполярной тундре на берегу озера Варчаты оценивается в полтора миллиарда рублей, и, что любопытно, своих денег на строительство резиденции Кобылкин не потратил ни копейки. Все это великолепие построено за бюджетные средства.

Схема вывода средств на строительство «дальней дачи» была достаточно сложная. Для ее реализации был придуман ряд региональных фондов. Так, в ЯНАО появился «Региональный инновационно-инвестиционный фонд „Ямал“ (РИФ „Ямал“), созданный для развития инновационных проектов на Ямале, помощи малому бизнесу и ведения инвестиций. За прошедшие 8 лет региональная власть вложила в него несколько миллиардов рублей, часть из которых и пошли на приобретение всей это роскоши, вроде диванов „Альберт энд Штейн“ ценой в миллион рублей за комплект.

По данным Pasmi.ru, эти блага цивилизации изначально были оформлены на РИФ „Ямал“. Затем их передали в управление ООО „АрктТур“, учрежденному этим самым фондом, и, наконец, вся эта роскошь была сдана в аренду ГКУ „Ямальский“, который управляет „Нееловскими дачами“ — так называемой ближней резиденцией Кобылкина.

В общей сложности только на строительство приполярного дворца было потрачено полтора миллиарда бюджетных средств. Столько же предполагалось потратить на программу переселения из ветхого и аварийного жилья за 5 лет. Впрочем, это лишь часть дачных затрат.

Дело в том, что после строительства дачу начали реконструировать. Подрядчик — ООО „АСВТехстрой“ не только завысил цены на материалы, но и провел все работы настолько некачественно, что все пришлось переделать.

Информация о скромной жизни слуги народа на лоне приполярной природы появилась в СМИ минувшей осенью. После этих публикаций Дмитрий Кобылкин попробовал снизить ущерб казне с помощью попытки „безвозмездно подарить“ дальнюю дачу бюджету региона.

По данным Pasmi.ru, ГТК „Ямальский“, на чей баланс Кобылкин желает оформить имущество, торопиться с этим решением не спешит. Понятно, почему: у полиции будет много вопросов к собственникам этого объекта. В итоге „дальняя дача“ в госсобственность так и не передана, да еще и требует дополнительного ремонта на 200 миллионов.

Это — не первый „финансово-роскошный“ скандал для Дмитрия Кобылкина. Так, перед новым годом „Новая газета“ раскопала данные о покупке сантехники для гостиничного комплекса „Ямальский, известного как резиденция главы Ямала. Впрочем позже, как писал “Ридус» , информация была опровергнута.