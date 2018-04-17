Трех инвесторов привлекли для строительства проблемного ЖК «Авиатор» в Химках

К решению проблемы с долгостроем в жилом комплексе «Авиатор» в подмосковных Химках присоединились три инвестора, объект могут достроить в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Привлечение нового инвестора на достройку долгостроев — один из распространенных механизмов решения проблем пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. Именно такой механизм был проработан Минстроем Московской области совместно с администрацией Химок для завершения строительства проблемного объекта ЖК «Авиатор».

«С привлеченными инвесторами ООО «Инфинити», ООО «Агиасма», ЗАО «Монолевер-Трейд» заключены соглашения о финансировании и завершении строительства данного объекта. Речь идет о 17-этажном многоквартирном доме №3 указанного жилого комплекса, расположенном в микрорайоне Планерная», — говорится в сообщении.

Статус проблемного объект повторно получил в феврале 2018 года. Его действующим застройщиком является компания АО «УКС Лавочкина», который прекратил строительные работы с января 2016 года. Поскольку в отношении данной компании введена процедура банкротства, рассматривается механизм замены застройщика на ООО «СБМ-Инвест» предложенный инвесторами ООО «Агиасма», ЗАО «Монолевер-Трейд», ООО «Инфинити».

В настоящее время ведется работа по приведению в соответствие и оформлению документации на земельный участок, а также регистрации прав на объект незавершенного строительства.

«На сегодняшний день на объекте выполнено остекление и проведены внутренние инженерные системы до 16 этажа, смонтирована трансформаторная подстанция на 80%. Завершен монтаж внутренних перегородок в 1, 2, 5, 6 секциях. На 100% выполнены очистные сооружения и дренаж внутри здания, а также смонтированы лифты», — добавляется в сообщении.

При исполнении обязательств всеми участниками проекта, запланировано в третьем квартале 2019 года обеспечить права 235 граждан, чьи денежные средства были привлечены на строительство данного объекта.