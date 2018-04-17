Для завершения долгостроя ЖК «Авиатор» в Химках привлечены 3 инвестора

Привлечение нового инвестора на достройку долгостроев — один из распространенных механизмов решения проблем пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. Именно такой механизм был проработан Минстроем Московской области совместно с администрацией Химок для завершения строительства проблемного объекта ЖК «Авиатор».

С привлеченными инвесторами

ООО «Инфинити»

ООО «Агиасма»

ЗАО «Монолевер-Трейд»

заключены соглашения о финансировании и завершении строительства данного объекта. Речь идет о 17-этажном

многоквартирном доме № 3 указанного жилого комплекса, расположенном в микрорайоне Планерная.

Статус проблемного объект повторно получил в феврале 2018 года. Его действующим застройщиком является компания

АО «УКС Лавочкина», который прекратил строительные работы с января 2016 года. Поскольку в отношении данной компании введена процедура банкротства, рассматривается механизм замены застройщика на ООО «СБМ-Инвест»

предложенный инвесторами

ООО «Агиасма»

ЗАО «Монолевер-Трейд»

ООО «Инфинити»

В настоящее время ведется работа по приведению в соответствие и оформлению документации на земельный участок, а также регистрации прав на объект незавершенного строительства. На сегодняшний день на объекте выполнено остекление и проведены внутренние инженерные системы до 16 этажа, смонтирована трансформаторная подстанция на 80%. Завершен монтаж внутренних перегородок в 1, 2, 5, 6 секциях. На 100% выполнены очистные сооружения и дренаж внутри здания, а также смонтированы лифты. При исполнении обязательств всеми участниками проекта, запланировано в III квартале 2019 года обеспечить права 235 граждан, чьи денежные средства были привлечены на строительство данного объекта.