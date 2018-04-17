Ещё
Для завершения долгостроя ЖК «Авиатор» в Химках привлечены 3 инвестора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для завершения долгостроя ЖК «Авиатор» в Химках привлечены 3 инвестора 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Привлечение нового инвестора на достройку долгостроев — один из распространенных механизмов решения проблем пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. Именно такой механизм был проработан Минстроем Московской области совместно с администрацией Химок для завершения строительства проблемного объекта ЖК «Авиатор».
С привлеченными инвесторами
ООО «Инфинити»
ООО «Агиасма»
ЗАО «Монолевер-Трейд»
заключены соглашения о финансировании и завершении строительства данного объекта. Речь идет о  17-этажном
многоквартирном доме № 3 указанного жилого комплекса, расположенном в микрорайоне Планерная.
Статус проблемного объект повторно получил в феврале 2018 года. Его действующим застройщиком является компания
АО «УКС Лавочкина», который прекратил строительные работы с января 2016 года. Поскольку в отношении данной компании введена процедура банкротства, рассматривается механизм замены застройщика на  ООО «СБМ-Инвест»
предложенный инвесторами
ООО «Агиасма»
ЗАО «Монолевер-Трейд»
ООО «Инфинити»
В настоящее время ведется работа по приведению в соответствие и оформлению документации на земельный участок, а также регистрации прав на объект незавершенного строительства. На сегодняшний день на объекте выполнено остекление и проведены внутренние инженерные системы до 16 этажа, смонтирована трансформаторная подстанция на 80%. Завершен монтаж внутренних перегородок в 1, 2, 5, 6 секциях. На 100% выполнены очистные сооружения и дренаж внутри здания, а также смонтированы лифты. При исполнении обязательств всеми участниками проекта, запланировано в III квартале 2019 года обеспечить права 235 граждан, чьи денежные средства были привлечены на строительство данного объекта.
360tv.ru: последние новости
Крым передал часть Тузлинской косы в собственность России Кошкам откроют доступ в подвалы многоквартирных домов Очевидцы сообщили о пожаре в ЖК «Алые паруса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью73
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе46
США ударят по Китаю146
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа175
Россияне закупились котами после обвала рубля65
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
03:43
Литва обвинила российское судно в нарушении границы
Политика
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение