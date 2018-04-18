В Екатеринбурге освежили стратегический план развития города

Для Екатеринбурга это уже третий стратегический план: первый приняли в 2003 году, второй — в 2010-м. Каждый раз это актуализированная под новые вызовы версия. Например, 15 лет назад вводили в год 120-150 тысяч квадратных метров жилья, а ориентир ставили на миллион, и сейчас эта цель достигнута.

15 лет назад в Екатеринбурге вводили в год 120-150 тысяч квадратных метров жилья, а ориентир ставили на миллион. Сейчас эта цель достигнута

— В новой редакции сделана ставка на повышение креативного потенциала горожан, развитие цифровой экономики, рост инвестиционной и инновационной составляющих, внедрение «умных технологий» в сферы транспорта, ЖКХ, безопасности, — рассказывает начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

По его словам, рост производительности труда ежегодно будет доходить до семи процентов. К 2030 году в полтора раза увеличится оборот промышленных и торговых предприятий, в 2,2 — инвестиции в основной капитал, а 100 процентов отходов, которые производит Екатеринбург, будут перерабатываться.

Кстати, стратегия развития транспортной инфраструктуры прописана с учетом строительства второй ветки метро — вне зависимости от того, выиграет столица Среднего Урале право проводить Экспо-2025 или нет. Как говорят городские чиновники, уже поступило четыре предложения от российских, китайских и итальянских инвесторов. То же касается высокоскоростного трамвайного сообщения не только с Верхней Пышмой, но и с Березовским, а также с микрорайонами Академический и Светлый.

— Новизна новой стратегии в том, что мы провели большую научно-исследовательскую работу и обсудили перспективы развития не только всех семи районов Екатеринбурга, но и всех 66 микрорайонов города. Расспросили жителей, как им живется, что они хотели бы улучшить или изменить. А затем наложили их мнение на карту пространственного развития, — добавляет заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков

Важно также, что все зеленые пространства сохранятся. Мало того, количество охраняемых природных территорий увеличится с 16 до 37-ми. Но и старые промышленные зоны, скорее всего, тоже не поменяют своего статуса: по мнению Андрея Корюкова, практика передачи территорий бывших заводов под жилую застройку не оправдала себя, поэтому эффективнее зарезервировать эти площадки под индустриальные объекты уровня современных бизнес-парков.