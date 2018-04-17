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Минтранс заподозрили в любви к роскоши
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Минтранс заподозрили в любви к роскоши 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Активисты ОНФ «За честные закупки» обратились в Минтранс России с просьбой объяснить, зачем ведомственная охрана министерства арендует несколько квартир стоимостью более 250 тысяч рублей в месяц и автомобиль Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic стоимостью более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.
Как сообщили в ОНФ, квартиры, площадь которых составляет от 100 до 150 квадратных метров, с 2015 года арендовались четыре раза. Все они расположены в Москве и Подмосковье, общая стоимость аренды квартир составила 11,1 миллиона рублей.
Как пояснили в пресс-службе, высокая цена обусловлена требованиями заказчика. Так, в двух случаях арендовались пятикомнатные квартиры, в которых, согласно техническим заданиям, должно быть панорамное остекление, окна на две стороны, бытовая техника европейских брендов, новая мебель из натуральных материалов, три санузла, оборудованные ванной, душевой кабиной и биде. Одна квартира арендуется с конца 2016-го до октября 2017 года, другая с января по ноябрь 2018-го.
Автомобиль Merсedes, согласно данным ОНФ, арендовался четыре раза у одного и того же контрагента. Каждый контракт заключался на 10 месяцев. В результате с 2015 года на аренду машины «с подсветкой порогов, декоративной отделкой „коричневый орех“» было потрачено более 18 миллионов рублей, отметили в организации.
Всего на аренду дорогостоящих квартир и машины до ноября этого года планируется потратить 29,2 миллиона рублей.
Ведомственная охрана Минтранса также арендовала две трехкомнатные квартиры — одну с июня 2015 года по май 2016 года, другую — с мая 2016 года по апрель 2017-го. Как сообщили в ОНФ, в требованиях к квартирам были указаны огороженная охраняемая территория, парковочное место, обязательно наличие лоджии и новой мебели.
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